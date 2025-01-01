Schreiende Frau an Baum gefesseltJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 1: Schreiende Frau an Baum gefesselt
46 Min.Ab 12
Eine Spaziergängerin hört im Wald schreckliche Schreie und alarmiert die Polizei. Vor Ort finden die Beamten eine blutverschmierte Frau an einen Baum gefesselt. Was ist passiert? - Die Polizei wird zu einer Mutter geschickt, deren zwei Kinder seit Wochen in der Schule fehlen. Welches schreckliche Geheimnis die alleinerziehende Mutter verbirgt, ahnen die Beamten nicht. - Die Polizisten werden zu einem Reiterhof gerufen, auf dem ein zusammengeschlagenes Mädchen gefunden wurde.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
