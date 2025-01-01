Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 1
46 Min.Ab 12

Eine Spaziergängerin hört im Wald schreckliche Schreie und alarmiert die Polizei. Vor Ort finden die Beamten eine blutverschmierte Frau an einen Baum gefesselt. Was ist passiert? - Die Polizei wird zu einer Mutter geschickt, deren zwei Kinder seit Wochen in der Schule fehlen. Welches schreckliche Geheimnis die alleinerziehende Mutter verbirgt, ahnen die Beamten nicht. - Die Polizisten werden zu einem Reiterhof gerufen, auf dem ein zusammengeschlagenes Mädchen gefunden wurde.

SAT.1
