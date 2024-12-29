Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Vater will Drogenfreund seiner Tochter lynchen

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 29.12.2024
Vater will Drogenfreund seiner Tochter lynchen

Vater will Drogenfreund seiner Tochter lynchenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 2: Vater will Drogenfreund seiner Tochter lynchen

46 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12

Die Polizisten stellen einen Drogenhändler nach einer Prügelei mit einer Frau, wobei diese zunächst flüchten kann. In einem weiteren Einsatz müssen die Beamten einen jungen Mann vor einem rasenden Vater retten und begegnen dabei der Flüchtigen erneut. Wie hängen die Fälle zusammen? - Eine Ehefrau ruft die Polizei, weil sie ihren Mann vermisst. Die Beamten können den Mann in seiner Metzgerei finden, allerdings in einem entsetzlichen Zustand.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen