Auf Streife - Berlin
Folge 13: Taxiabzocke
46 Min.Ab 12
Eine hochschwangere Frau und ihr Ehemann wurden überfallen, als sie mit dem Taxi ins Krankenhaus wollten und jetzt setzen die Wehen ein! Die Polizisten verfolgen das Taxi. - Eine Frau ist mit ihrem Enkel total überfordert, der völlig grundlos ausgerastet ist. Plötzlich hält das Kind eine Waffe in der Hand! - Ein Backpacker wird vor einem Hostel bewusstlos geschlagen. Seine Freundin ruft die Polizei. Kannte der Backpacker den Angreifer etwa?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1