Auf Streife - Berlin
Folge 10: Wo ist Papa?
46 Min.Ab 12
Die Polizisten werden von einer Frau gerufen, weil ihr Freund und Nachbar seinen kleinen Sohn bei ihr abgeliefert hat und spurlos verschwunden ist. Es bahnt sich ein Drama auf Leben und Tod an. - Ein Elternpaar mitten im Umzug ruft die Polizei zu einem Autobahnparkplatz: Ihre Tochter ist verschwunden. Doch dann fehlt nicht nur das Mädchen, sondern auch ein Koffer. Es scheint,als hätte sich die Teenagerin abgesetzt - aber die Wahrheit ist noch schockierender!
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1