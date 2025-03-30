Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Bewaffneter verbreitet Schrecken im Park

SAT.1Staffel 2Folge 14vom 30.03.2025
Bewaffneter verbreitet Schrecken im Park

Bewaffneter verbreitet Schrecken im ParkJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 14: Bewaffneter verbreitet Schrecken im Park

46 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12

Die Polizisten suchen einen Maskierten im Stadtpark, der bewaffnet ist. Sie stellen schließlich einen Räuber, der gerade einen Liegeplatz plündert - doch er ist nicht der Gesuchte! - Die Zentrale meldet einen Diebstahl in einem Wohnhaus. Der verdächtigte Monteur versucht vergeblich zu flüchten. Oder steckt doch noch jemand anderes hinter dem Bargeld-Klau? - Zwei vermeintliche Autodiebe im Wagen eines Malermeisters entpuppen sich als dessen Tochter und sein Lehrling ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen