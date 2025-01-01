Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spannende Drohne

Folge 20: Spannende Drohne

46 Min. Ab 12

Ein Spanner filmt in einer Siedlung mit seiner Drohnenkamera Frauen beim Oben-Ohne-Sonnenbaden und Pärchen beim Sex -und stellt die Videos auch noch ins Netz! Doch wer ist der dreiste Spanner? - Eine Wirtin ruft die Polizei. Eine Mädchengang hat in ihrem Lokal randaliert, die Wirtin wurde dabei verletzt und ihr Ehemann verfolgt die aggressiven Jugendlichen nun auf eigene Faust. Die Beamten müssen dringend Schlimmeres verhindern!

