Auf Streife - Berlin
Folge 15: Friss und stirb!
46 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
Eine Frau und ein Mann sind auf einem Hundeplatz aneinandergeraten. Als die Beamten eintreffen, hat die Frau den Mann gerade im Schwitzkasten - und zwingt ihn, eine Wurst zu essen. - Eine junge Frau wurde vor der Uni überfallen und ausgeraubt, ihr Bekannter hat den Dieb gejagt und ihm die Handtasche wieder entrissen. Doch die Beamten entdecken Ungereimtheiten und dann eskaliert die Situation unerwartet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1