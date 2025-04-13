Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Paketbotin findet Baby in ihrem Wagen

SAT.1Staffel 2Folge 8vom 13.04.2025
Paketbotin findet Baby in ihrem Wagen

Die Polizisten werden von einer Paketbotin gerufen: Als sie zum Fahrzeug kam, lag darin plötzlich ein Säugling! Die Polizisten finden Blut, das nicht vom Baby stammt. Jede Sekunde zählt. - Während einer Streifenfahrt werden die Polizisten auf eine wild gestikulierende Frau aufmerksam. Sie berichtet von einem Feuer in ihrer Firma und einer vermissten Kollegin, die sich noch im Gebäude befindet. Was den Beamten außerdem noch begegnet, hätte niemand erwartet.

