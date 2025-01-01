Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Zum Täter gemacht

SAT.1Staffel 2Folge 28
Zum Täter gemacht

Zum Täter gemachtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 28: Zum Täter gemacht

47 Min.Ab 12

In einem Mehfamilienhaus in einer noblen Gegend von Berlin häufen sich die Einbrüche. In der Nachbarschaft ist man sich sicher: Der einzige Hartz IV-Empfänger im Haus muss der Täter sein. - Die Beamten werden von einem Café-Wirt nahe einer Sehenswürdigkeit gerufen, er glaubt zwei junge Touristen wollten die Zeche prellen. Doch die Frau ist taubstumm und wurde selbst bestohlen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen