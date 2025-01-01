Auf Streife - Berlin
Folge 28: Zum Täter gemacht
47 Min.Ab 12
In einem Mehfamilienhaus in einer noblen Gegend von Berlin häufen sich die Einbrüche. In der Nachbarschaft ist man sich sicher: Der einzige Hartz IV-Empfänger im Haus muss der Täter sein. - Die Beamten werden von einem Café-Wirt nahe einer Sehenswürdigkeit gerufen, er glaubt zwei junge Touristen wollten die Zeche prellen. Doch die Frau ist taubstumm und wurde selbst bestohlen.
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
