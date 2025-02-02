Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 32vom 02.02.2025
Unglück im Glück
46 Min. Ab 12

Die Beamten eilen einer Frau zu Hilfe, deren Portemonnaie geklaut wurde. Das Schlimmste daran ist der geklaute Lottoschein, den sie einlösen wollte. Wusste der Dieb vom fetten Lottogewinn? - Eine Radfahrerin wurde von einem Ehepaar angefahren. Der Fall scheint klar, doch dann entdecken die Polizisten immer mehr Widersprüche. - Vor einer Boutique werden Frauen von Tierschutzaktivistinnen mit Farbe beworfen und beschimpft, obwohl hier gar keine Pelze verkauft werden.

