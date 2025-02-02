Auf Streife - Berlin
Folge 32: Unglück im Glück
46 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Die Beamten eilen einer Frau zu Hilfe, deren Portemonnaie geklaut wurde. Das Schlimmste daran ist der geklaute Lottoschein, den sie einlösen wollte. Wusste der Dieb vom fetten Lottogewinn? - Eine Radfahrerin wurde von einem Ehepaar angefahren. Der Fall scheint klar, doch dann entdecken die Polizisten immer mehr Widersprüche. - Vor einer Boutique werden Frauen von Tierschutzaktivistinnen mit Farbe beworfen und beschimpft, obwohl hier gar keine Pelze verkauft werden.
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1