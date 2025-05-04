Auf Streife - Berlin
Folge 34: Entenbabys in gefahr
45 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12
Die Polizisten wurden von einer Frau gerufen, weil ihr kleiner Sohn verschwunden ist. Eine aufgeregte Entenmutter führt die Beamten zu einem vergitterten Kanalisationsrohr. - Ein Mann hat einen Autodieb auf frischer Tat ertappt und festgehalten. Die Polizisten suchen nach der Fahrzeugbesitzerin, die gerade in einem Yoga-Club ist, und stoßen auf einen zusammengeschlagenen Rezeptionisten.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1