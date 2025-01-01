Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Kampf um den Wohnwagen

SAT.1Staffel 2Folge 35
Kampf um den Wohnwagen

Kampf um den WohnwagenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 35: Kampf um den Wohnwagen

46 Min.Ab 12

Eine Frau und ihre Tochter werden von einem Mann mit Motorradhelm überfallen. Die Polizisten nehmen die Verfolgung auf, doch der Mann kann auf einem Motorroller entwischen. Die Spur führt die Beamten zu einer weiteren Tat. - Die Polizei wird von einer Frau angerufen, weil sie glaubt, dass man soeben auf ihren Mann geschossen hat. Doch wirklich passiert ist etwas ganz anderes. - Eine junge Frau ist in einem Park verletzt und bestohlen worden, als sie ihrem Freund helfen wollte.

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

