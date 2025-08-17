Der brennende MotorrollerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 38: Der brennende Motorroller
46 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Als sie dort ankommen, ist nur noch die verzweifelte Schwester der Unfallfahrerin vor Ort, von der Verunglückten fehlt jede Spur. - Eine Frau hat einen Hilfeanruf ihrer Tochter erhalten, sie wird in einem Park verfolgt. Die Beamten finden bei ihrer Suche nur die drei völlig zugedröhnten Freunde und den Pulli des Mädchens.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1