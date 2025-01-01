Auf Streife - Berlin
Folge 14: Abgenabelt
44 Min.Ab 12
Eine 38-Jährige macht eine schreckliche Entdeckung im Keller: Hinter einer verschlossenen Tür schreit ein Baby lautstark! - Der wohl schlimmste Tag einer Braut: Der Bräutigam taucht nicht zur Hochzeit auf! Ein von ihm geschicktes Video gibt Anlass zu großer Sorge. - Das Elternhaus einer 37-Jährigen soll verkauft werden. Obwohl das Haus hätte leer sein sollen, platzen die Maklerin und eine Kaufinteressentin in einen Pornofilm-Dreh im Haus!
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
