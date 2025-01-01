Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Blutiger Filmriss

SAT.1Staffel 5Folge 6
Blutiger Filmriss

Auf Streife - Berlin

Folge 6: Blutiger Filmriss

44 Min.Ab 12

Nach einer durchzechten Nacht entdeckt ein 23-Jähriger eine Blutlache unter seinem Bett. Doch er kann sich an nichts mehr erinnern. Ein besorgter Anwohner ist sich sicher: Ein junger Mann streunt durch die Siedlung und malt Gaunerzinken vor die Häuser. Auf einem Künstlergelände wird eine junge Frau niedergeschlagen. Der Verdacht fällt auf einen Obdachlosen, der sich in unmittelbarer Tatort-Nähe aufgehalten hat.

