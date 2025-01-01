Auf Streife - Berlin
Folge 17: Hund gehabt
44 Min.Ab 12
Eine Nichte versucht vergebens in die Wohnung der Tante zu kommen, nachdem diese den Alarmknopf gedrückt hat. Die Polizei und die Sanitäter stürmen die Wohnung. - Auf Klassenfahrt geht ein Zelt in Flammen auf. Daraufhin werden drei Schülerinnen vermisst. Schnell hegen die Beamten den Verdacht, dass es hier einen Zusammenhang gibt. - Den Beamten werden randalierende Jugendliche in einem Freibad gemeldet.
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
