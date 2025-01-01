Auf Streife - Berlin
Folge 4: Auge blau - Knete weg
45 Min.Ab 12
Auf dem Weg zur Bank wird ein 35-Jähriger Opfer eines Überfalls. Der Täter ist angeblich ein Teenager. - Ein kleiner Junge lebt seinen Kaufrausch in einem Spielzeugladen aus. Der Verkäuferin ist das suspekt, sodass sie die Polizei zur Aufklärung ruft. Wie kann ein Junge nur so viel Geld haben? - In einem Bekleidungsladen läuft ein junger Mann im Tutu und mit Perücke umher. Zudem greift er die Verkäuferinnen mit einer Spielzeugwaffe an.
Weitere Folgen in Staffel 5
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
