Auf Streife - Berlin
Folge 19: Aufgebockt und abgezockt!
45 Min.Ab 12
Kurioses erblicken die Beamten auf Streife: Eine Jugendliche im sexy Bunny-Kostüm hämmert lautstark gegen die Tür einer Fahrschule. Daraufhin taucht eine Mutter auf, die ihre Tochter sucht, die gerade ihre Fahrprüfung absolviert haben sollte. - Diebstahl im Dessousgeschäft: Ein Mitarbeiter wird von der Chefin beschuldigt, er habe die Kasse geplündert. Doch war er es tatsächlich? - Ein verletzter Junge sucht Zuflucht in einem Kino.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1