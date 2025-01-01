Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 18
Folge 18: Michel und die Geister

44 Min.Ab 12

In einer Wohnsiedlung fallen Schüsse! Die Beamten folgen den Schüssen und treffen auf einen 61-Jährigen, der in seinem Garten auf der Jagd ist. - In einer Zahnarztpraxis randaliert eine 34-Jährige lautstark und will den Zahnarzt angehen. Ist vielleicht der frisch gezogene Zahn der Grund für den Ausraster? - Die Polizisten erwischen einen Einbrecher auf frischer Tat. Doch dieser sieht kein Verbrechen in seiner Einbruch-Aktion, sondern nur ein Rettungsversuch ...

