Auf Streife - Berlin
Folge 16: Gretes Anatomy
45 Min.Ab 12
Eine Frau rollt mit ihrem bewusstlosen Ehemann auf einer Trage über die Straße. Sie ist auf der Suche nach dem Rettungswagen, der ihn mitnehmen sollte. - In einer Bäckerei treffen die Polizisten auf einen Mann, der sich über die Backwaren hermacht. Vom Personal ist keiner anwesend. Angeblich habe er die Erlaubnis der Chefin. - Nach dem Versteckspiel vermisst! Auf Fußstreife machen die Beamten die Bekanntschaft mit einem Jungen, der auf der Suche nach seiner Schwester ist.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1