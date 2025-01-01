Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Alle Mann von Bord!

SAT.1Staffel 5Folge 15
Folge 15: Alle Mann von Bord!

45 Min.Ab 12

Eine Mitarbeiterin eines Fastfood-Restaurants staunt nicht schlecht, als zwei Kinder mit einem Auto durch den Drive-In fahren. Sie alarmiert die Polizei. - Auf Streife begegnen die Beamten einem spärlich bekleideten Pärchen. Ihnen wurden während des Schwimmens alle Sachen gestohlen. Zurück blieb nur ein Zettel mit der Nachricht: "Das geschieht euch recht!". - Ein Zehnjähriger ist mit einem Rucksack unterwegs durch den Park, als er plötzlich von drei Jugendlichen bedroht wird.

