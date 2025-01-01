Auf Streife - Berlin
Folge 3: Cola, Limo, Spritt
44 Min.Ab 12
Eine 34-Jährige möchte ihre Nichte von einer Geburtstagsparty abholen. Dort angekommen trifft sie der Schock: Das Mädchen ist verschwunden, und das Geburtstagskind hat eine leichte Alkoholvergiftung erlitten! - Zwei Geschwister sind sich sicher: Ihre schwer kranke Mutter ist einer Quacksalberin aufgesessen! Kurzerhand macht sich der Sohn auf den Weg zu dem Steine-Laden und will die vermeintilche Betrügerin zur Rede stellen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
