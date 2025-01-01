Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Sonne, Mond und Morgensterne

SAT.1Staffel 5Folge 21
Sonne, Mond und Morgensterne

Sonne, Mond und MorgensterneJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 21: Sonne, Mond und Morgensterne

45 Min.Ab 12

Auf Streife trauen die Beamten ihren Augen nicht. Ein Rentner will offenbar einen Kinderwagen hinter seinem Auto her ziehen. Doch liegt darin auch ein Baby? - Ein blinder Mann ist an einem Brunnen mit einer Nonne im Streit. Die Beamten wollen schlichten und werden mit einigen Ungereimtheiten konfrontiert. - Die Polizisten kommen zu einem Unfall, bei dem eine Teenagerin angefahren wurde. Ursache dafür soll eine Mautstation sein - mitten im Wohngebiet.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen