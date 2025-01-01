Auf Streife - Berlin
Folge 22: Schlafsarg Paradiso
44 Min.Ab 12
In einem Bestattungsinstitut traut die Angstellte ihren Augen kaum: offene Särge und Urnen, und mittendrin leere Bierflaschen. Und aus einem Sarg kommen unheimliche Geräusche! - Die Polizisten sind auf Fußstreife. Plötzlich werden sie Zeuge, wie eine Frau mit Gewalt in ein Auto gezerrt wird. - Eine Mutter macht sich große Sorgen, denn ihre Tochter ist auf einem Partygelände in Berlin spurlos verschwunden. - Eine 44-Jährige wird beim Grillen beklaut und zu Boden geschubst.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1