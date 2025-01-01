Auf Streife - Berlin
Folge 23: Mamas neuer Freund
44 Min.Ab 12
Aus einem Friseursalon läuft panisch eine Kundin und wird von einem brutalen Mann verfolgt. - Eine Mutter ist schockiert: In ihrem Haus feiern Polizisten eine Party mit den Freundinnen ihrer Tochter. Die Teenagerin selbst ist nicht zu sehen. - Als die Beamten zu einem Einsatz gerufen werden sind sie verdutzt: Der Rasenmäher einer älteren Dame will nicht anspringen. - In einer Konditorei kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Zwei Männer werden handgreiflich ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
