Auf Streife - Berlin
Folge 38: Unten ohne zum Dessert
45 Min.Ab 12
In einem Restaurant kommt es zu einer gefährlichen Situation: Ein aufgebrachter, halbnackter Mann randaliert mit einem Messer in dem Lokal. Wegen Ruhestörung werden die Polizisten zu einem Einfamilienhaus gerufen. Ein Mann beschuldigt seine Putzfrau den Garten ruiniert zu haben. Ein Motorradunfall sorgt für einen Einsatz. Vor Ort entdecken die Beamten das Unfallopfer, welches über und über mit Sahne beschmiert ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1