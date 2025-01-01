Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Vom Pfleger zum Gejagten

SAT.1Staffel 5Folge 39
Vom Pfleger zum Gejagten

Vom Pfleger zum GejagtenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 39: Vom Pfleger zum Gejagten

45 Min.Ab 12

Das Verschwinden eines Pflegers ruft die Beamten auf den Plan. Der Angestellte ist schon viel zu lange bei einer Kundin und seit Stunden nicht zu erreichen. - Als eine Frau im Waldgebiet von Berlin ein verlassenes Auto entdeckt, aus dem merkwürdige Geräusche zu hören sind, ist sie besorgt. Befindet sich vielleicht ein Tier in dem Auto? - Bei einem Einsatz entdecken die Polizisten eine Frau, die offenbar auf Quark ausgerutscht ist und auf dem Boden liegt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen