Auf Streife - Berlin
Folge 40: Geplatzte Probefahrt
44 Min.Ab 12
Ein Motorradhändler ist geschockt, als er eine Frau beim Klauen eines Quads erwischt. Sofort ruft er die Polizei, die in seinem Laden noch etwas ganz anderes zu Tage bringen wird. - Die Beamten werden zu einem Überfall in einen Park gerufen. Ein junges Mädchen wurde gekidnappt. Es fehlt jede Spur von ihr. - Auf Streife entdecken die Beamten eine verletzte Joggerin. Die junge Frau wurde von einem Pfeil angeschossen. Sofort suchen sie den Schuldigen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1