Auf Streife - Berlin
Folge 43: Schlampige Planung
44 Min.Ab 12
Eine Frau entdeckt einen stark alkoholisierten und aggressiven Mann, der bei den Nachbarn einbricht. Sofort wählt sie den Notruf. - Als eine junge Frau ihre Tochter bei der Tagesmutter abholen will, trifft sie der Schock: Eine fremde Frau hat die Kleine bereits abgeholt. Wurde das Mädchen entführt? - Vor einem Lokal sehen die Beamten einen lautstarken Streit. Zwei Frauen greifen den Türsteher an. Dieser möchte sie nicht ins Lokal lassen. Was spielt sich in der Kneipe ab?
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1