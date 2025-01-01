Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zum Abschuss freigegeben

44 Min.Ab 12

Auf Streife entdecken die Polizisten plötzlich einen schlafenden Mann an einem Baum. Auf seiner Stirn prangt eine aufgemalte Zielscheibe und neben ihm steht ein kleiner Junge. Ist er für den Streich verantwortlich? - Bei einem Probedinner für die Hochzeit stürzt die Braut plötzlich. Sie ist die Treppe heruntergefallen und nun bewusstlos. War es ein Unfall oder will jemand die Hochzeit sabotieren? - Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis kommt es zu einem handfesten Streit.

