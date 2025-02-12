Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Mitgehangen mitgefangen

SAT.1Staffel 2Folge 35vom 12.02.2025
Mitgehangen mitgefangen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 35: Mitgehangen mitgefangen

44 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

Dramatischer Einsatz: In einem Linienbus befinden sich nach einer Vollbremsung viele Schwerverletzte. Eine Frau vermisst ihren Kinderwagen samt Kind! - Ein Bau-Azubi steckt bis zum Hals in Beton und schwebt in Lebensgefahr. Mit jeder Sekunde erhärtet das Material weiter ...

