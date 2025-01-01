Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Eiskalter Betrüger

SAT.1Staffel 2Folge 39
Eiskalter Betrüger

Eiskalter BetrügerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 39: Eiskalter Betrüger

45 Min.Ab 12

Ein Ehepaar ist auf der Autobahn im Nebel verunglückt. Bei der Halterabfrage stellt sich heraus, dass das Auto kein Firmenwagen ist, sondern einer unbekannten Frau gehört. - Ein Mann hat sich beim Sturz von einer Leiter mit einer Nagelpistole mehrere Nägel ins Bein gejagt. Doch nicht nur er wurde getroffen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen