Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Schulfrei

SAT.1Staffel 2Folge 65vom 13.05.2025
Schulfrei

SchulfreiJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 65: Schulfrei

44 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

Die Sanitäter sind auf dem Heimweg zu einer Vollbremsung gezwungen: Auf der Straße liegt ein betrunkener Junge. Während der Versorgung entdecken die Sanitäter nur einige Meter weiter einen heftigen Streit zwischen zwei Schülern und einer Lehrerin. - Blutverschmierter, völlig verstörter Junge in der Notaufnahme! Seine Eltern fürchten, dass sein großer Bruder etwas wissen könnte. Doch wo steckt der? Braucht er vielleicht selbst Hilfe?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen