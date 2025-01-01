Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Blutspur

SAT.1Staffel 2Folge 73
Blutspur

BlutspurJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 73: Blutspur

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten kümmern sich um einen benommen Mann, der mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren ist. Als er von einem verlorengegangenen Kind redet, sind die Einsatzkräfte alarmiert. Sofort wird ein Suchtrupp in Gang gesetzt. - Schwere Kollision auf der Autobahn: Eine Frau ist nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Wagen eingeklemmt. Die Zeugenaussagen eines Pärchens decken sich nicht mit den Ermittlungen der Feuerwehr. Haben die beiden etwas zu verheimlichen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen