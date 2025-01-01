Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Unhappy Birthday

SAT.1Staffel 4Folge 116
Unhappy Birthday

Unhappy BirthdayJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 116: Unhappy Birthday

44 Min.Ab 12

Auf einer Geburtstagsfeier brechen plötzlich die Anwesenden zusammen. Der Grund dafür bringt auch unsere Rettungskräfte in große Gefahr. - Und: Den Spezialisten läuft eine verletzte und völlig entkräftete Wanderin in die Arme. Doch was ist ihr zugestoßen? Und wo ist ihr Ehemann? - Außerdem: Eine Schwangere muss um ihr Leben und das ihres ungeborenen Kindes bangen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen