Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Das Seepferdchen

SAT.1Staffel 4Folge 128vom 15.05.2025
Das Seepferdchen

Das SeepferdchenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 128: Das Seepferdchen

44 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12

Ein Mann wird in letzter Sekunde von der Wasserwacht aus einem See gerettet, doch von seiner Tochter fehlt jede Spur. Der Mann ist noch nicht wieder bei Bewusstsein und kann daher keine Angaben machen. Ist die Kleine ins Wasser gefallen? Eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen Hoffen und Bangen beginnt. - Ein 13-Jähriger wurde nach einem Treppensturz von seiner Oma gefunden und ist schwer verletzt. Das Merkwürdige: Schon vor dem Unglück soll der Junge geschrien haben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen