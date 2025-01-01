Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 4Folge 138
Folge 138: Pleasure Island

44 Min.Ab 12

Schock auf dem See: Eine Badeinsel explodiert samt Badegast und geht unter. Können die Spezialisten den Mann retten? Außerdem: Ein Patient mit schwerer Atemnot sorgt für eine Quarantäne in der Klinik. Schweben alle Anwesenden in Lebensgefahr?

