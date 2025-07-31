Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Eckstein Eckstein

SAT.1Staffel 4Folge 155vom 31.07.2025
Eckstein Eckstein

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 155: Eckstein Eckstein

44 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12

Ein Junge wird auf einem Rastplatz angefahren und verletzt. Die Sorge ist groß, doch dann erwartet die Spezialisten ein weiteres Problem: Die Cousine des Jungen ist nach einem Versteckspiel spurlos verschwunden. - Ein Mann bricht ohne ersichtlichen Grund zusammen - die Ursachenforschung läuft zunächst ins Leere. Der Arzt steht vor einem Rätsel. Zu allem Übel muss der Mediziner sich auch noch um einen Patienten kümmern, der blutverschmiert in der Notaufnahme auftaucht.

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

