Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 159: Rhein raus
44 Min.Ab 12
Vater und Sohn ertrinken fast im Rhein. Die brisante Rettungsaktion läuft auf Hochtouren und wird obendrein erschwert, weil überraschenderweise noch ein weiterer Verletzter versorgt werden muss, der um sein Leben ringt. Die Spezialisten geben alles, um die Versehrten zu retten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
