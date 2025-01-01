Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 161: Heute lassen wir's knallen
44 Min.Ab 12
Explosion auf einer Gartenparty: Eine Person hängt in einem Baum fest und es gibt zahlreiche Verletzte. Dann wird plötzlich noch ein kleines Mädchen vermisst. Wurde sie ebenfalls Opfer der noch ungeklärten Explosion? - Eine Frau hat mehrere Schlaftabletten genommen. Steckt Liebeskummer dahinter? Doch was haben die Kratzer am Arm der Patientin zu bedeuten? - Und: In einem Jugendcamp werden zwei Kinder vermisst. Eine Entführung kann nicht ausgeschlossen werden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1