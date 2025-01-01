Mit aller Macht zur SuperkraftJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 171: Mit aller Macht zur Superkraft
44 Min.Ab 12
Ein Fußballspiel endet in wildem Tumult: Die Spezialisten greifen ein. Doch das Opfer leidet nicht nur an den Folgen der gemeldeten Schlägerei. - Ein Patient klagt über grippeähnliche Symptome. Sein Zustand verschlechtert sich rapide.

Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
