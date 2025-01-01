Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Mit aller Macht zur Superkraft

SAT.1Staffel 4Folge 171
Mit aller Macht zur Superkraft

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 171: Mit aller Macht zur Superkraft

44 Min.Ab 12

Ein Fußballspiel endet in wildem Tumult: Die Spezialisten greifen ein. Doch das Opfer leidet nicht nur an den Folgen der gemeldeten Schlägerei. - Ein Patient klagt über grippeähnliche Symptome. Sein Zustand verschlechtert sich rapide.

