Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 46: Toast ist fertig
44 Min.Ab 12
Großeinsatz der Feuerwehr! Eine Mutter bangt um ihren Sohn, der aus dem brennenden Haus gerettet wird. Wie kam es zu dem Brand? Und wo steckt der Vater? - Eine junge Frau erleidet einen Schwächeanfall und stürzt vom Fahrrad. Hat sie sich überanstrengt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1