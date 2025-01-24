Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Rasende Eifersucht

SAT.1Staffel 4Folge 65vom 24.01.2025
Folge 65: Rasende Eifersucht

44 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12

Ein Mann wird auf der Autobahn von einem Unbekannten gerammt und abgedrängt - offenbar mit voller Absicht. Doch was ist der Grund für sein aggressives Verhalten? - Ein Junggesellinnenabschied läuft aus dem Ruder, als der Stripper stürzt und sich verletzt.

