Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 74: Unter Strom mit Brom
44 Min.Ab 12
Zwei Schüler hantieren in der Schule unbeaufsichtigt und heimlich mit Brom - und bringen sich und andere in Lebensgefahr. - Ein Mann schleppt sich in die Notaufnahme und wird ohnmächtig. Ursache dafür ist jedoch nicht der vorangegangene Unfall, sondern eine seltene Erkrankung.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
