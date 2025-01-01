Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 76: Eine Frau sieht rot
44 Min.Ab 12
Bei einem rätselhaften Unfall auf der Autobahn wird eine Fahrerin schwer verletzt. Ein Wagen geht in Flammen auf. Warum scherte die Verursacherin so unvermittelt aus? - Eine Frau bringt ihren Ehemann in die Notaufnahme, weil er sich eine Sportverletzung zugezogen hat. Schon bald vermutet der Arzt aber ein viel tiefgreifenderes Problem. - Und: Eine Mutter entdeckt zu Hause den älteren ihrer Söhne mit Schnittverletzungen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
