Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 83: Schicht im Schacht
44 Min.Ab 12
Der Wachmann eines Bürogebäudes wird ohnmächtig im dritten Stock neben der Fahrstuhltür gefunden. Sein Kollege vermutet, dass er während der Arbeitszeit getrunken hat. Doch dann ertönen Hilferufe aus dem Fahrstuhlschacht. - Vater und Sohn werden gemeinsam ins Krankenhaus eingeliefert. Der Vater ist Sportschütze und ist auf dem Schießstand plötzlich zusammengebrochen. Dabei hat er seinem Sohn versehentlich einen Streifschuss verpasst.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1