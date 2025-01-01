Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 89: Von der Rolle
44 Min.Ab 12
Bei Malerarbeiten ist ein Mann mit seinem Auto ungebremst in das Baugerüst vor seinem Haus gekracht, auf dem sein Schwager stand. Der eingeklemmte Fahrer bricht kurz vor seiner Rettung zusammen. Was hat zu diesem dramatischen Unfall geführt? - Eine betagte Frau wird von den Rettungskräften in die Notaufnahme gebracht, nachdem sie von einem Paketboten angefahren wurde. Da sie vor kurzem ein künstliches Hüftgelenk bekommen hat, befürchten die Ärzte das Schlimmste.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1