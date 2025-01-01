Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 94: Terz ums Herz
44 Min.Ab 12
Ein Kranführer erleidet einen Herzinfarkt und kommt nicht mehr alleine aus dem Führerhaus herunter. Kann der 45-Jährige noch rechtzeitig gerettet werden? - Eine Frau bringt ihren Mann mit einer knallroten Kopfhaut in die Notaufnahme. Beschämt gibt der 49-Jährige zu, dass er Haarwuchsmittel benutzt hat. Als er sich plötzlich übergeben muss, offenbart sich ein weiteres Geheimnis mit dramatischen Folgen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1