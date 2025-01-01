Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 136: Frivole Fürsorge
44 Min.Ab 12
Ein Mädchen ist in einen schweren Motorradunfall verwickelt. Offenbar hatte sie kurz vorher noch einen Hilferuf an ihre Schwester gesendet. War sie auf der Flucht? Eine Notiz auf ihrem Unterarm führt die Spezis in die Abgründe einer tragischen Familiengeschichte ... - Der Security-Firmen-Arbeitskollege einer berufstätigen Mutter ist offenbar im Geldtransporter eingeschlossen und schwebt in Lebensgefahr. Wie kam er in den Frachtraum des Geldtransporters?
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle Staffeln im Überblick
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1