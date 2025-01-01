Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frivole Fürsorge

SAT.1Staffel 8Folge 136
Folge 136: Frivole Fürsorge

44 Min.Ab 12

Ein Mädchen ist in einen schweren Motorradunfall verwickelt. Offenbar hatte sie kurz vorher noch einen Hilferuf an ihre Schwester gesendet. War sie auf der Flucht? Eine Notiz auf ihrem Unterarm führt die Spezis in die Abgründe einer tragischen Familiengeschichte ... - Der Security-Firmen-Arbeitskollege einer berufstätigen Mutter ist offenbar im Geldtransporter eingeschlossen und schwebt in Lebensgefahr. Wie kam er in den Frachtraum des Geldtransporters?

