Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 146: Eingesackt
44 Min.Ab 12
Eine Frau will ihre Schwester nach einer Panne abholen, findet stattdessen jedoch zwei Unfallwagen, viel Blut und ihren verletzen Verlobten! Dann wird ihr ein Sack über den Kopf gestülpt. Was wird hier gespielt? - Eine Bloggerin wird blutüberströmt und mit Scherben übersät in die Notaufnahme eingeliefert. Hat ihr ein Stalker-Fan aufgelauert? - Ein Mann läuft brennend durch den Garten eines verhassten Bekannten und kann sich im Pool löschen. Geriet der Streit außer Kontrolle?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1